Ilona Ostrowska była związana ze znanym aktorem. Po rozstaniu musieli zagrać intymne sceny

Jednak po latach ich drogi znów się skrzyżowały- tym razem na planie filmu "To musi być miłość", gdzie zagrali parę kochanków. Karolak przyznał, że intymne sceny były dla nich wyzwaniem, ale zdecydowanie łatwiej jest je grać z osobami, które się zna i lubi. "Nawet jeżeli łączyły nas kiedyś emocje, to zdążyły one przebrzmieć, więc podchodzimy do tego profesjonalnie" - tłumaczył.