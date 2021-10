Ilona Ostrowska szykuje się do ślubu! Kim jest jej ukochany?

Miłość przyszła do niej niespodziewanie. To właśnie Piotr Stawiński skradł serce utalentowanej aktorki. W 2016 r. zakochani powitali na świecie synka Gustawa, a trzy lata temu Strawiński poprosił Ostrowską o rękę. Jak relacjonuje tygodnik "Świat i ludzie", para chce stanąć na ślubnym kobiercu, jeszcze zanim ich potomek pójdzie do pierwszej klasy.