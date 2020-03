Ilona Wrońska i Leszek Lichota nie posłali dzieci do szkoły. "Teraz nie odczuwamy zmian"

Ilona Wrońska i Leszek Lichota edukują swoje dzieci w domu. "Leszek uczy matematyki, a ja biologii, geografii, polskiego i historii" - wyznała aktorka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Pandemia koronawirusa zmieniła życie wielu osób z dnia na dzień. Zamknięto szkoły i przedszkola, a większość rodziców musiała przejść w tryb pracy zdalnej. Uporządkowanie nowej rzeczywistości zajmuje wszystkim sporo czasu. Ci, którzy posiadają dzieci nie ukrywają, że jest im trudno.

Teraz muszą być nauczycielami dla swoich pociech i jednocześnie wykonywać swoją pracę. Nagła sytuacja spowodowana pandemią spowodowała, że wiele szkół nie jest przygotowanych na zdalną naukę. W związku z tym w internetowym dzienniku wpisują dzieciom zadania do wykonania w ciągu dnia. Oczywiście przy większości z nich muszą pomóc rodzice, którzy mają też swoje obowiązki zawodowe.

Ilona Wrońska i Leszek Lichota nie mają tego problemu, ponieważ ich dzieci od prawie 5 lat nie uczęszczają do szkoły.

- My kompletnie tego nie odczuwamy, bo u nas od prawie 5 lat wszystko wygląda to tak samo. My idziemy swoim trybem nauczania. Zaliczamy egzaminy zupełnie inaczej niż to teraz wygląda ze względu na pandemię. Uczymy dzieci blokami, czyli np. we wrześniu i październiku skupialiśmy się tylko na biologii i geografii. Potem dzieciaki zaliczały te przedmioty i przechodziliśmy do kolejnych. Codziennie uczymy się tylko 2-3 przedmiotów.

Aktorzy zdecydowali się na szkołę w domu, a dzieciom ten pomysł bardzo przypadł do gustu.

- Nasza decyzja była podyktowana tym, że planowaliśmy podróż do USA, Meksyku i na Kubę. Podróż miała trwać pół roku i nie chcieliśmy, żeby dzieci traciły tyle miesięcy bez szkoły. Stwierdziliśmy, że sami będziemy je edukować podczas wycieczki. Po powrocie dzieci nas zapytały, czy nie moglibyśmy kontynuować tej nauki w domu - powiedziała Ilona Wrońska w rozmowie z Wirtualną Polską.

Aktorka przyznała, że sami z mężem uczą wielu przedmiotów. Do niektórych zatrudniają nauczycieli.

- Leszek uczy matematyki, a ja biologii, geografii, polskiego i historii. Do angielskiego i fizyki mamy panią Ulę, która z nami współpracuje od lat. Do chemii mieliśmy na 3 miesiące panią, która przygotowywała córkę do testów. I przychodzi też pan od informatyki, bo to nie jest nasza działka. Na początku przychodził tylko, żeby poduczać dzieci do egzaminu. Ale Kajtek tak się w to wciągnął, że kontynuują naukę. Uczą się np. programowania i syn jest dużo do przodu z materiałem. Ostatnio przerabiali nawet jakieś rzeczy z piątej klasy technikum informatycznego.

Dzięki swojej pracy Ilona Wrońska i Leszek Lichota mogą pozwolić sobie na szkołę w domu.

- Teraz nie pracujemy, bo są odwołane spektakle i plany zdjęciowe. W ciągu roku nasz zawód pozwala na to, żeby tym czasem żonglować i tak dopasowywać wszystko, żeby zmieścić się z nauczaniem domowym. Często mamy takie przestoje, że przez kilka tygodni nie uczymy dzieci, bo gramy dużo spektakli. Ostatnio wiedzieliśmy, że w tym roku do połowy lutego będziemy zajęci, więc uczulaliśmy dzieciaki, że do końca grudnia musimy ogarnąć naukę i zaliczenia. Rzeczywiście tak się udało. Oni mieli dwa miesiące wolnego. Czasem jest bardzo intensywnie, a czasami odpoczywamy, bo też musimy się zresetować - powiedziała Wrońska.

Nie da się ukryć, że tryb nauki w szkole to pewnego rodzaju powtarzalność, dzięki której uczniowie utrwalają dany materiał. Ilona Wrońska i Leszek Lichota przyjęli zupełnie inną metodę, ucząc dzieci blokami. Aktorka nie obawia się, że jej dzieci będą miały braki, czy zapomną dany materiał.