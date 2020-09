Impreza marzeń. Natalia Siwiec zorganizowała przyjęcie urodzinowe córki

Wzięła się tak naprawdę znikąd, lecz szybko podbiła polski show-biznes. Natalia Siwiec olśniła wszystkich w 2012 roku, kiedy to okrzyknięto ją "Miss Euro 2012". Rzeczywiście już wtedy wyróżniała się urodą. Trzeba jednak przyznać, że z roku na rok wygląda coraz lepiej. I choć teraz w głównej mierze skupia się na córce i mężu, wciąż zachwyca swoim wizerunkiem.

Fani w głównej mierze skupiają się na jej wyglądzie i nie wygląda na to, by Natalia Siwiec jakoś szczególnie się tym przejmowała. Wręcz przeciwnie - celebrytka chętnie wrzuca do sieci zdjęcia, na których pręży swoje zgrabne ciało. Zachwyty fanów nie są jednak dla niej najważniejsze. Na pierwszym miejscu jest rodzina.