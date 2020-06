Informacja o pierwszej ciąży Meghan Markle zirytowała księżniczkę Eugenię

Książę Harry i Meghan Markle na początku bieżącego roku podjęli dość kontrowersyjną decyzję . Książęca para zrezygnowała z obowiązków należących do członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Wybór ten wiąże się z całkowitą niezależnością finansową, a także brakiem dostępu do wszystkich korzyści wynikających z przynależności do tzw. royalsów. Małżeństwo postanowiło rozpocząć nowe życie. Początkowo szczęścia szukali w Kanadzie, ale później przeprowadzili się w rodzinne strony Meghan.

Tymczasem w zagranicznych mediach pojawiły się informacje, w jaki sposób MeghanMarkle powiadomiła rodzinę królewską o swojej poprzedniej ciąży. Książęca para podzieliła się tą radosną nowiną zaledwie kilka dni przed ślubem księżniczki Eugenii z Jackiem Brooksbankiem. Z nadchodzącej książki “Royals at war: The untold story of Harry and Meghan’s shocking split with the House of Windsor”, autorstwa dziennikarzy Dylana Howarda i Andy’ego Tilleta, dowiadujemy się szczegółów. Moment, w którym Meghan zdecydowała się poinformować rodzinę królewską o ciąży, wprawił w zakłopotanie jej męża, a także rozwścieczył Eugenię i jej matkę, Sarah Ferguson. Mówi się, że wieść o ciąży Meghan całkowicie odwróciła uwagę od ceremonii ślubnej księżniczki Yorku.