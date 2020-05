Gwiazdor "Ink Master" oskarżony o morderstwo. Spowodował śmiertelny wypadek

Do tragedii doszło w nocy z 10 na 11 maja. Daniel Silva i Corey La Barrie, znany YouTuber, który tego dnia obchodził 25. urodziny, rozbili się czarnym mclarenem na ulicach Los Angeles. Silva siedział za kierownicą i skończył ze złamanym biodrem. Solenizanta z miejsca pasażera przewieziono do szpitala, ale niestety nie dało się go uratować. Jak dowiedział się portal TMZ, prokurator okręgowy postawił Silvie zarzut morderstwa drugiego stopnia.