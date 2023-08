Inspiracja czy plagiat? Reklama perfum Pazury wywołała dyskusję

Edyta Pazura podkreśla, że tworzenie produktów pod marką "Sky&Soul" to nie tylko biznes, ale przede wszystkim pasja. - "Można zrobić produkt i aż produkt. My stawiamy na tę drugą opcje i chcemy Wam pokazać z jaką pasją i zaangażowaniem spełniamy swoje marzenia o tworzeniu perfum. Niedługo dołączą do rodziny Sky&Soul dwa nowe zapachy" – napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych.