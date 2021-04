Anna Głogowska pokazała zdjęcie z córką. Instagram zablokował fotkę, wiemy dlaczego

Anna Głogowska opublikowała na swoim instagramowym profilu post, który Instagram uznał za treść pornograficzną. Gwiazda zdecydowała się dodać go jeszcze raz. Co było na zdjęciu?

Anna Głogowska to jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Tancerka zyskała rozpoznawalność dzięki programowi "Taniec z gwiazdami" i natychmiast zaskarbiła sobie sympatię fanów. Prywatnie Ania była związana z Piotrem Gąsowskim, z którym ma córkę Julię.

Tancerka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie publikuje posty, w których pokazuje swoje życie prywatne. Często udostępnia zdjęcia z ukochaną córką i dzieli się z fanami tym, jak spędza wolny czas. Niedawno Ania Głogowska chciała się pochwalić pamiątkową fotografią z wakacji. Niestety nie wszystko poszło po jej myśli.

Instagram uznał post Ani Głogowskiej za pornograficzny

Okazało się, że Instagram usunął jej post. "No, to jeszcze raz. Ponieważ Instagram troszczy się o bezpieczeństwo mojego dziecka, uznał wcześniej to zdjęcie za pornograficzne i usunął mój post. Z wdzięcznością za czujność przykryłam nas ręcznikiem" - czytamy pod wpisem Ani.

"Dziś też otwieram cykl pod hasłem 'Moje NAJ...!' takim oto wspomnieniem. NAJ-droższe frytki w życiu, jakie jadłyśmy z Julką [...]! Cena, uwaga, 50 dirhamów, czyli ok. 50 zł! Ech, jak one nam wtedy smakowały. Jadłyśmy, płakałyśmy, zaśmiewałyśmy się z siebie i czułyśmy, że to jest historyczna chwila" - zażartowała tancerka.

Fani bardziej niż usuniętym zdjęciem przejęli się porcją frytek, którą widac na zdjęciu. "Cóż, patrząc na porcję, jest ich dosyć sporo, ale na polskie pieniądze to trochę słono. Czego się nie robi na wczasach [...]! Jeśli chodzi o samo zdjęcie to świetny pomysł z tym ręczniczkiem" - napisała jedna z internautek. "I po raz kolejny złapałem smaka na dobre frytki!" - dodał fan. "W Norwegii, proszę mi wierzyć, też frytki są na tzw. wagę złota. Ba! Zwykle ziemniaki to rarytas" - dodał kolejny.

