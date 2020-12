"Instagram vs rzeczywistość". Koroniewska wyśmiała instagramerki

Joanna Koroniewska należy do grona gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Aktorka znana z "M jak miłość" chętnie pokazuje fanom swoje życie prywatne i zawodowe. Gwiazda nie wstydzi się udostępniać zdjęć bez makijażu - za to właśnie kochają ją fani. Internauci doceniają to, że Joanna Koroniewska jest bardzo naturalna.

Tym razem aktorka zdecydowała się pokazać zdjęcie z serii "Instagram vs rzeczywistość". "Prawda czasu, prawda ekranu. Czy jakoś tak" - zażartowała Koroniewska. W ten sposób gwiazda zwróciła uwagę na to, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, nie zawsze jest zgodne z prawdą. Fani natychmiast skomentowali zdjęcie.