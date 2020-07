Interwencja policji w domu gwiazdy. Mąż dostał zakaz zbliżania się do aktorki

Christina Ricci jest żoną Jamesa Heerdegena od października 2013 r. Poznali się na planie serialu (Heerdegen jest operatorem i producentem) "Pan Am", niedługo później zaczęli randkować. O ich związku sporo się plotkowało, a Ricci w samych zachwytach opowiadała o zaręczynach. Mamy 2020 r. i wygląda na to, że miłości między nimi już nie ma. Do ich wspólnej posiadłości wezwano policję w związku z przemocą domową.