Ioana Gruffudda zostawił żonę i dzieci. Alice Evans nagle dowiedziała się, że wniósł o rozwód

To koniec małżeństwa Alice Evans i Ioana Gruffudda. Aktorka przekazała tę wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych. W mediach wybuchł skandal. Teraz okazuje się, że Ioan złożył już papiery rozwodowe, czym zaskoczył aktorkę.

Niedawno informowaliśmy was o niepokojącym wpisie, który zamieściła w sieci Alice Evans. Gwiazda za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała fanów, że jej mąż, z którym jest w związku małżeńskim od 13 lat, zdecydował się odejść. "Ja i moje córeczki jesteśmy bardzo skołowane i smutne. Nie przedstawił nam żadnych argumentów poza tym, że już mnie nie kocha. Jest mi bardzo przykro" - napisała Alice.

Niedługo później post zniknął z mediów społecznościowych, co zaskoczyło internautów. Wkrótce Evans zaczęła ujawniać więcej szczegółów. Okazało się, że to nie ona usunęła wpis. "On to zrobił. Z mojego konta. Niech mnie piekło pochłonie, ale jestem psychicznie manipulowana, więc będę publicznie prała te brudy" - dodała aktorka.

Zobacz także: Media nie mają wątpliwości. Kim Kardashian i Kanye West rozwodzą się

Alice Evans nie wiedziała, że jej mąż złożył papiery rozwodowe w sądzie

Kobieta wyznała, że była ofiarą gaslightingu. Ta forma przemocy opiera się na manipulowaniu drugą osobą. Ofiara w pewnym momencie zaczyna wątpić w to, co czuje i co wie, jej pewność siebie zostaje zupełnie zburzona.

Teraz na jaw wychodzą nowe informacje. Jak podaje "Daily Mail", Ioan złożył już papiery rozwodowe, o czym nie wiedziała Alice Evans. 47-letnia gwiazda "Fantastycznej czwórki" zostawiła dokumenty w Sądzie Najwyższym w Los Angeles.

Żona aktora zrobiła zrzut ekranu informacji podanej przez zagraniczne media i udostępniła go za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Oh. Ok. Dzięki, że dałeś mi znać. Tak myślę?" - czytamy pod wpisem. Pod postem pojawiła się masa komentarzy."Tragiczny sposób na dowiedzenie się o takim czymś. Bardzo mi przykro" - napisała jedna z internautek. "Nie znam cię, ale jestem z tobą, koleżanko!" - dodała kolejna.