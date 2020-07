Ireland Baldwin pokazała niekorzystne zdjęcia. Zrobili je paparazzi

60-letnia Kim Basinger wciąż zachwyca

Modelka zamieściła ostatnio zdjęcia, które sama wybiera do publikacji, a następnie te, by które zrobili jej paparazzi na plaży. Dodajmy, mniej korzystne.

Zrobiła to po to by owszem, pokazać różnicę pomiędzy rzeczywistością a tym, co sami prezentujemy w sieci, ale także po to, że nieraz niepotrzebne jest poprawianie urody, by wyjść dobrze na zdjęciu. Często bardzo dużo zależy od… naświetlenia i odpowiedniego kąta, pod którym robione jest zdjęcie. Zresztą, zobaczcie sami!