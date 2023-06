Irena Kamińska-Radomska ma złotą radę dla weselnych gości. Nie na każdą kieszeń

"Chyba, że na zaproszeniu będzie informacja 'black tie', czyli czarna mucha. Wtedy goście przychodzą w strojach wieczorowych. Co to oznacza dla kobiety? To jest długa suknia wieczorowa. A dla mężczyzny jest to smoking. Tylko pamiętajmy, że na ślub ubieramy się inaczej, tzn. w strój dzienny" - zaznaczyła mentorka.