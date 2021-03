Ireneusz Czop rozstał się z drugą żoną. Kobieta przerywa milczenie

Ireneusz Czop bez dwóch zdań jest doskonale znany wszystkim wielbicielom seriali telewizyjnych. Na swoim koncie ma role w naprawdę imponującej liczbie produkcji. Aktor zdobył największą popularność, występując w " Komisarzu Aleksie ". Aktualnie można go oglądać w nowym sezonie serialu "Chyłka". Jego żona, Teresa Dzielska, także zajmuje się aktorstwem. Od jakiegoś czasu gra postać nowej szefowej posterunku policji w serialu "M jak miłość".

Ireneusz Czop i Teresa Dzielska poznali się w 2008 r. na planie filmu "Leśne Doły", gdzie zagrali małżeństwo. Od razu wiedzieli, że jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Niestety, gdy kariera serialowego aktorka nabrała rozpędu, coraz rzadziej bywał w domu. W ich związku zaczęło układać się coraz gorzej i ostatecznie podjęto decyzję o rozstaniu. - Moje związki zawsze były skomplikowane, najbardziej jednak ten ostatni. Irek bardzo mnie zranił, mimo że był moją największą miłością. Zawsze mu powtarzałam, że to na niego całe życie czekałam. I dalej to powtarzam, chociaż nie jesteśmy już razem" - przyznała Dzielska.