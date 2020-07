Ivan Komarenko dostał wsparcie od rządu. Zdradził, ile

ZOBACZ: Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

- Rząd PiS przyznał mi jednorazową zapomogę. Rzeczywiście,dostałem od STOARTu 2700 zł. Tylko to jest ułamek tego, co ja zarabiam w lecie. W zimie raczej nie przeżyję za takie pieniądze. Myślicie, że się domagam więcej? Nie! Pieniądze z kieszeni podatnika nie są mi potrzebne. Ja jestem artystą przedsiębiorcą i wolę jak ludzie sami płacą mi za moje usługi, które ja świadczę. Tym bardziej, że coraz częściej słyszymy od ekonomistów, że państwowa kasa zasilana jest nie tylko przez podatników, ale i przez dodruk pieniędzy. To już brzmi groźnie, bo to może bardzo szybko doprowadzić nasze państwo do katastrofy!