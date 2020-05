Ivan Komarenko nie słucha lekarzy: nigdy w życiu nie zaszczepię się na koronawirusa

Mimo argumentów Ivan Komarenko nie daje się przekonać. Piosenkarz mówi WP, że nie ma mowy, aby zaszczepił się przeciwko COVID-19, kiedy już szczepionka będzie wynaleziona i dostępna: - Nie chcę komplikacji, nie będę na sobie eksperymentował.

Sebastian Łupak: Co pan teraz robi?

Ivan Komarenko: Siedzę w studiu i nagrywam piosenkę o wolności…

Dlaczego akurat o wolności?

Bo uważam, że jesteśmy jej codziennie pozbawiani w imię walki z koronawirusem. Może skłonię ludzi do refleksji, że coś jest nie tak. Ludzie są uśpieni. Mówi im się o nowej normalności. Ja chcę wrócić do starej, normalnej normalności.

A co jest nie tak?

Weźmy choćby maseczki…

Maseczki zatrzymują krople, ślinę – wydzieliny z dróg oddechowych . To chyba dobrze, że je nosimy?

No cóż, ja na pewno szwalni otwierał nie będę i szył w niej maseczek. Dziękuję, ale nie! Maseczki szkodzą, są siedliskiem zarażeń i bakterii..

One chronią innych, żebyśmy my ich nie zarażali.

Lekarze mówią, że one mogą wywołać grzybicę płuc. To jest przestroga dla tych, którzy je noszą u uporem maniaka, nawet jak biegają po lesie.

Myślą o innych.

Szkodzą sobie.

Lekarze mówią, że maseczka nie powoduje duszności i mogą je nosić nawet ludzie z astmą. Pan maseczki nie nosi?

Staram się jej nie zakładać. Pracuję głosem i nie chce mieć problemów. Miałem już problemy z gardłem i nie chcę ich znów mieć.

Jak za rok pojawi się szczepionka na COVID-19, nad którą pracują światowe laboratoria, to pan się zaszczepi?

Nigdy w życiu.

Dlaczego?

Ja już brałem dwie szczepionki w 2007 r., przez które nabawiłem się choroby. Zaczęły mu wypadać włosy. Straciłem wtedy formę.

To na pewno przez te szczepionki?

Na pewno. Zażyłem te szczepionki i miałem chorobę autoimmunologiczną. Musiałem się potem leczyć 10 lat sterydami. Mój organizm potraktował cebulki włosów jak coś obcego i zaczął je wypychać.

I dlatego pan się teraz nie zaszczepi? Przez włosy?

Szczepionka na COVID-19 jest tworzona w pośpiechu. Nie jestem przekonany co do szczepionki szykowanej naprędce. Może być niebezpieczna. A po drugie – wirus mutuje, więc COVID-19 też zmutuje. I co? Za dwa lata weźmiemy nową szczepionkę?! Ja nie chcę komplikacji. Nie będę na sobie eksperymentował, mieszał kolejnych szczepionek.

Im więcej ludzi się zaszczepi, tym większa pewność, że wirus nas znów nie zaatakuje. Tacy ludzie jak pan będą narażać resztę…

Dlaczego? Wy będziecie bezpieczni! Jeśli pan się zaszczepi, to pan będzie odporny. To czego pan ma się bać?

Wirusolodzy mówią jasno: w 80 proc. ludzie przechodzą infekcję bezobjawowo. Czyli jesteśmy w stanie pokonać tę chorobę bez szczepionek. Musimy robić to, co Szwecja - nabywać odporność stadną. Potrzeba nam kontaktów międzyludzkich. Nie potrzeba nam zamknięcia i maseczek. Nie ma się co chować, bo my musimy tę chorobę przechorować. Nie uciekniemy przed nią. My wyjdziemy z naszych kryjówek i w końcu i tak się zarazimy. A ta choroba nie jest wcale taka silna. Koronawirus zostanie z nami na zawsze, jak grypa. Szczepionka nic nie pomoże.

W Szwecji zmarło już ponad 3 tys. osób. Na całym świecie – ponad 270 tys. Widział pan obrazki przepełnionych szpitali we Włoszech czy Hiszpanii? Lekarze musieli wybierać, komu pomóc, a kogo zostawić na śmierć, bo brakowało im sprzętu…

Te statystyki są manipulowane.

Jak to?

Mama mi mówiła, jak to wygląda w Rosji. Jest pogrzeb dziadka, który zmarł w wieku 90 lat – śmierć naturalna. A policja daje rodzinie kwit – proszę podpisać protokół, że dziadek zmarł na koronawirusa. Proszę podpisać, bo będą problemy. Bo w Rosji wszystko się teraz wrzuca teraz do wora z napisem "koronawirus". Obwody i regiony chcą wyłudzić od rządu dotacje i zapomogi finansowe. To jest czysta polityka i biznes.

Kto zarabia?

Koncerny farmaceutyczne robią na tym duży biznes. A rządy zorientowały się, że mogą to wykorzystać, żeby zabrać ludziom wolność. Manipulują nami rządy i korporacje, żeby robić na tym swój interes. Uważam, że rząd polski popełnił dużo błędów. Szkoły powinny były zostać otwarte, przedszkola też. Ludzie do 50. roku życia powinni byli móc pracować normalnie. Tylko ludzie powyżej 60. roku życia powinni mieć kwarantannę. A my zrobiliśmy najgorzej – zamknęliśmy wszystko! Zraniliśmy się w palec, a amputowano nam całą rękę. Nakręcono epidemię – ale strachu. Ale co się dziwić, skoro nawet prezydent USA, Donald Trump, jest w tej sytuacji bezsilny.

Trump też jest bezsilny?

Tak – on chce otworzyć Amerykę, żeby ludzie wrócili do pracy, żeby zarabiali, ale poszczególne stany USA mu nie pozwalają, bo nie słuchają Waszyngtonu. A Trump mówi do ludzi: wychodźcie na ulicę, walczcie o swoją wolność!

Bo jest inaczej, niż nam się wszystkim wydaje. Część ludzi na szczęście widzi, co się dzieje, bo mają swoje źródła w internecie. Ale większość dostaje tylko newsy mainstreamowe i nie widzi nic. Ludzie muszą się obudzić! Może jak dotknie ich prawdziwy kryzys?

Pan ich obudzi?