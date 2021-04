Ivan Komarenko zachwycony tym, jak Rosja walczy z Covidem

Kilka dni temu Ivan Komarenko przyleciał do Rosji, żeby zająć się swoją matką, która niedawno przechorowała koronawirusa. Podróż w rodzinne strony nie obyła się bez problemów. Wokalista opisał nieprzyjemności, których doświadczył na Okęciu. Wprost oskarżył pracowników warszawskiego lotniska i PLL Lot o utrudnienie wylotu z kraju . "Byłem uzbrojony po zęby w dokumenty, bo wiedziałem, że tak łatwo się teraz z Unii Europejskiej nie wyjedzie. Udało się. Kiedy wylądowałem w Moskwie, ku mojemu zdziwieniu rosyjski pogranicznik na lotnisku w Szeremietiewo poprosił tylko o paszport. Nawet nie zapytał mnie, po co przyleciałem. Natychmiast poczułem powiew wolności (...)" - relacjonował w obszernym wpisie na Instagramie. Z każdą kolejną godziną spędzoną w Rosji, zachwyt Ivana Komarenki był coraz większy.

Niedawno twórca przeboju "Jej czarne oczy" zamieścił filmik wideo, gdzie z uznaniem opowiada o rosyjskim podejściu do pandemii. To, co w świetle trzeciej fali zachorowań wielu z pewnością przeraża (brak maseczek czy dystansu społecznego), Komarence bardzo się podoba.

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

- Rosja to kraj, gdzie nie ma przymusu szczepień i nikt nie grozi przymusowym wyszczepieniem całego narodu - mówi z uznaniem. - Noszenie maseczki jest sprawą indywidualną. Jeśli ktoś się boi, to ją zakłada, a jeśli nie, to wcale nie zakłada. I takich ludzi jest zdecydowana większość. Ani policja, ani zwykli ludzie cię do tego nie zmuszą. Jest dużo, dużo wolności i normalności - mówił Komarenko, pokazując na dowód pospiesznie przemierzających dworzec podróżnych z odkrytymi twarzami, a także działające kawiarnie. W jednej z nich wdał się w rozmowę z klientami, mówiąc o koszmarze, jakim jest w czasie pandemii życie w UE, w Polsce.