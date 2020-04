Iwona Cichosz spodziewa się dziecka. Wyprowadziła się do Norwegii

Niedawno Iwona Cichosz zdradziła, że po raz pierwszy zostanie mamą. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z ukochanym i sporym ciążowym brzuszkiem. To jednak nie koniec zmian w życiu głuchoniemej gwiazdy.

Jak donosi "Dobry Tydzień", Cichosz przeprowadziła się do Norwegii, gdzie opiekuje się nią nie tylko mąż pochodzący stamtąd, ale też jego rodzina. Oznacza to, że jej bohaterka zniknie z serialu "Leśniczówka".

- Czytam, że jak zdecydujemy się na dzieci, to je skrzywdzimy, bo będzie głuche. Będziemy mieli niesłyszące dziecko, bo przecież sami nie słyszymy - mówiła.

Na szczęście gwiazda ma u boku wspaniałego partnera, który dodaje jej skrzydeł. Cichosz podkreśla, że to miłość napędza ją do działania i dzięki temu nie przejmuje się aż tak, co myślą o niej inni.