Iwona Pavlović nic nie wiedziała o przekrętach hotelarza z Zanzibaru? "Nie mieści się mi to w głowie"

- Gdy zobaczyłam informacje o odwołaniu wakacji na Zanzibarze, na początku przeżyłam szok. Nie wiem, co się dzieje, ja jestem w szoku, zupełnie nie wiem, co o tym myśleć, bo tak samo mogłam się dać oszukać. Nie zanosiło się na to, by tak to się miało skończyć i myślę, że 99 procent turystów, którzy tam byli, powiedzieliby to samo. Bo wszyscy tymi wyjazdami byli zachwyceni, bo to piękne miejsce, bajka, raj po prostu - wyjaśniła w rozmowie z "Faktem".