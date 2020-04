Iwona Pavlović opowiedziała, jak sobie radzi w czasie pandemii. Wspiera ją mąż

Iwona Pavlović i Wojciech Oświęcimski pobrali się w 2009 r. Są szczęśliwą parą. Tancerka i jurorka "Tańca z gwiazdami" w rozmowie z "Twoim Imperium" zdradziła, jak na nią wpływa czas pandemii. Okazuje się, że mąż bardzo ją wspiera w tych trudnych chwilach: - Męża mam wspaniałego. Ze świecą takiego szukać! Był dobry na dobre czasy i jest kochany na czasy złe. Wojtek każdego dnia mnie rozśmiesza, codziennie się śmiejemy. Daje mi dużo spokoju i bezpieczeństwa, nie pozwala wpadać w dołki. Wiem, że z nim przetrwam wszystko. Cieszę się, że go spotkałam. On uważa, że nie ma co płakać, lecz trzeba się odnaleźć w tej sytuacji i szukać w niej jakichś pozytywów.