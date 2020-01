Iwona Pavlović po metamorfozie. Wygląda zupełnie inaczej

Jeszcze nigdy nie wyobrażaliście sobie Iwony Pavlović w takim wydaniu. Tancerka przeszła ogromną metamorfozę i pochwaliła się nią na Instagramie. Fani doszukują się podobieństwa do innych gwiazd.

Tancerka, sędzia i konferansjerka - Iwona Pavlović, parafrazując klasyka, żadnej pracy się nie boi. Jak zdążyła udowodnić, nie boi się również żadnych zmian. Raczej nigdy się tego nie spodziewaliście, że któregoś dnia zobaczycie Iwonę Pavlović w blond włosach. Co więcej, tancerka zwykła pokazywać się we wszystkich odcieniach czerni. Jednym zdjęciem na Instagramie udowodniła, że w kolorach również jej do twarzy.