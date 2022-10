Iwona Pavlović pozbyła się domu. Kupiła znacznie większy

- Ja wiem, że w dzisiejszych czasach rozmowa o metrażach jest trochę nie na miejscu, ale też nie mówię, że tym się chwalę. Całym swoim życiem i pracą zarabiam na to, żeby móc sobie taki dom wybudować. Dlaczego taki duży? Mnie by wystarczył mniejszy. Natomiast tak naprawdę liczymy na to, że będą przyjeżdżały do nas wnuki [...] - podsumowała jurorka "Tańca z gwiazdami".