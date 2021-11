Iwona Węgrowska poroniła kilka ciąż. Komentuje śmierć Izabeli z Pszczyny

Gwiazda podkreśliła, jak istotna jest właściwa diagnoza i dobra opieka lekarska: - Ważne jest, by trafić na dobrego lekarza. Ja na szczęście jestem pod dobrą opieką, ale wiele kobiet błądzi i szuka diagnozy zbyt długo, a na końcu się dowiaduje o nowotworze, kiedy już za późno jest na leczenie! Czasami wiąże się to z dużymi kosztami, kiedy ludzi na to fizycznie nie stać. Ale co jest ważne? Życie ma się jedno i wszystko inne zawsze może poczekać. Zdrowie jest najważniejsze!