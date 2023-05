Iwona Węgrowska rozstała się z ojcem swojego dziecka. Przykre słowa na temat byłego związku

Informację o rozstaniu wokalistka potwierdziła w rozmowie z portalem Pomponik. - Rozstałam się z Maćkiem. Bardzo go kocham. I zawsze będę. Jest cudownym człowiekiem. Kocham jego, jego dzieci. Mamy razem piękną córkę, bardzo ją kochamy. Ale postanowiliśmy iść przez życie osobno. Ciężko mi jest. To była i jest miłość mojego życia. To była taka miłość, że nie chcę już żyć z nikim innym - powiedziała serwisowi Węgrowska.