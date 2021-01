Iza Miko w bikini. "Dodam energii do waszych komentarzy"

Iza Miko to polska aktorka, która postanowiła zrobić karierę w Hollywood. Aby tego dokonać, przeprowadziła się do Los Angeles. Dzięki determinacji, udało jej się zagrać kilka drugoplanowych ról w amerykańskich produkcjach. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 120 tys. fanów, Miko publikuje zdjęcia z życia prywatnego i zawodowego. Często okrasza je tekstami dotyczącymi duchowości.

Tym razem pokazała zdjęcie z plaży, na którym pozuje w stroju kąpielowym w panterkę z wycięciem aż do pępka, który odsłania jej biust. Do tego postanowiła dodać motywacyjny opis, w którym zachęciła fanów do podejmowania noworocznych postanowień i wyzwań.

"Z radością pomogę wam w realizacji waszych postanowień na 2021 r.! Poruszyły mnie do łez niektóre z waszych odpowiedzi na moją prośbę na Instastories, byście zrobili listę waszych intencji. Proszę, napiszcie o nich w komentarzu, bo spisanie ich daje wszechświatowi "impuls" i sprawia, że się w nie angażujecie. Więc napiszcie je tutaj, a ja dodam do waszych komentarzy niezbędnej energii, by wszystko się ułożyło. Czy czujecie się podekscytowani tym, co pojawi się w waszym życiu? Ja tak!"