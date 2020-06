Izabela Janachowska chce, żeby rząd pomógł weselnikom

O tym, że wesela, choć możliwe, to wciąż nie są bezpieczne, najlepiej świadczy przypadek weselników ze wsi Kotfin (woj. łódzkie), wśród których już u 11 stwierdzono COVID-19. Sceptycznie co do pomysłu zniesienia obostrzeń w tym obszarze wypowiadał się także prof. Krzysztof Simon. Znany specjalista ds. chorób zakaźnych deklarował, że on w najbliższym czasie na żadne wesele by się wybrał, nie wierząc, że na tego typu imprezie da się zachować zalecany dystans.