Izabela Janachowska na wakacjach w Dubaju. Wybrała luksusowy hotel. Wiemy, ile zapłaciła

A ile trzeba wydać, żeby poczuć się jak Izabela Janachowska na wakacjach? Jumeirah Al Naseem do tanich miejsc nie należy. Za jedną dobę hotelową dla 3-osobowej rodziny trzeba tam zapłacić od ok. 4 tys. zł do 20 tys. zł, w zależności o standardu pokoju.