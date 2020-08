Izabela Janachowska napisała list do Morawieckiego

Pandemia koronawirusa w Polsce nie odpuszcza. Ogniskami wirusa często okazują się wesela. Izabela Janachowska zaapelowała do premiera i ministra zdrowia, by zajęli się sprawą wesel. Wcześniej proponowała, by rząd pokrywał koszty testów dla weselników. Teraz po prostu chce, by podjęto jakieś działania.