Izabela Janachowska o poronieniu: "Uznałam to za swoją osobistą porażkę"

- Z tego nie chcę, nie chcę nagle chciałam, chciałam być w ciąży. A okazało się, że to nie jest wcale takie łatwe. W momencie, gdy zaczynasz się starać, przez jakiś czas ci nie idzie i nagle jest! No to wtedy jest mega radość i sukces. Tak więc ja byłam zachwycona, na maksa, i to nie raz… Niestety, najpierw przeżyłam trochę zachwytu, a potem smutku - wyznała Janachowska w podcaście, przyznając, że w przeszłości straciła ciążę około 10 tygodnia. Opisała, jak boleśnie to przeżyła i jak bardzo obarczała winą siebie za to niepowodzenie.