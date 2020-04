Izabela Janachowska wspomina egzotyczne wakacje. Pokazała zdjęcie w bikini

Izabela Janachowska ostatnie tygodnie spędza w domu. Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie programy, których była prowadzącą, zostały wstrzymane. Prezenterka jednak nie narzeka. Dzięki przymusowej izolacji ma więcej czasu dla męża Krzysztofa Jabłońskiego i ich rocznego synka Christophera Alexandra . To właśnie im poświęca teraz całą swoją uwagę.

O tym, jak przebiega u niej kwarantanna, na bieżąco informuje swoich fanów na Instagramie. Ostatnio pochwaliła się nawet, że odkryła w sobie nowy talent - tym razem do gotowania i pieczenia. I choć jest szczęśliwa, to trudno jej zapomnieć o tym, co straciła przez epidemię.