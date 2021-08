Wspomina o Miszczaku. Zrezygnowała z pracy w TVN-ie.

"To nie są proste decyzje, w TVN-ie spędziłam kawał mojego życia. TVN dał mi też kilka lat temu szansę, by realizować się w tematyce ślubnej, którą kocham i czuję. To rozstanie było ciężkie - poznałam tam wspaniałych ludzi, mam ogromny sentyment. (...) Lubię natomiast, jeśli w życiu się coś dzieje. Nie boję się zmian, należy iść do przodu. Jestem optymistką, więc zakładam zawsze, że zmiany są na lepsze i mocno wierzę w to, że widzom Polsatu dam się poznać jako fajna osoba. Oprócz tego, że jestem w tym programie, będziemy realizować też weselny format, więc to będzie moje najnowsze dziecko" - wyznaje Janachowska za pośrednictwem portalu Plotek.