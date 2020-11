Izabela Krzan w białej pościeli. Nie jest sama

Izabella Krzan mimo młodego wieku zdołała odnieść już sporo sukcesów. W 2016 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, co, trzeba przyznać, jest całkiem sporym prestiżem. Osiągnięcie to rozsławiło młodą dziewczynę z Olsztyna na tyle, by niedługo po tym rozpoczęła swoją karierę w telewizji.