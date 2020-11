Izabela Macudzińska z "Królowych życia" ma Hashimoto. "Zaczynam puchnąć, pomimo ćwiczeń"

- Ogólnie dobrze się czuję, mam Hashimoto, które do końca życia będzie ze mną. To jest taka walka z wiatrakami, bo albo puchnę, albo kilogramy przybywają. [...] Zauważyłam, że coś się ze mną dzieje i zaczynam puchnąć, pomimo ćwiczeń. Nigdy nie miałam problemów z utratą wagi, więc był to dla mnie znak, że coś jest nie tak. Znajomi pytali, czy nie mam chorej tarczycy. Zrobiłam pakiet badań i wyszło, że to jednak Hashimoto - mówiła w wywiadzie.