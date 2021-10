Izabela Małysz odpadła z programu. Teraz czas na luksus

Izabela Małysz to gwiazda 12. edycji "Tańca z gwiazdami". Jak twierdzi, w programie czuła ogromną presję i nie do końca potrafiła ją okiełznać. Co więcej, żona byłego skoczka narciarskiego niejednokrotnie podkreślała, że podczas treningów tańczy dużo lepiej, niż prezentując się przed jury i publicznością. Kobieta odpadła już w czwartym odcinku show.