Izabela Trojanowska opisuje, jak wyglądało jej ostatnie spotkanie z Połomskim. "Nie wiem, dlaczego odmówił"

Trojanowska wspomniała jedną z wypowiedzi wokalisty, którą szczególnie wzięła sobie do serca. Podczas koncertu debiutantów w Opolu Jerzy Połomski powiedział, że uczestnicy "ładnie śpiewają, ale jeszcze długa droga przed nimi". To właśnie wtedy piosenkarka postanowiła wziąć zawód aktora i wokalisty "na serio". Tym mottem kierowała się też w swojej karierze. Jak wyznała, ujęły ją serdeczność i pozytywna energia doświadczonego mentora. To były początki ich relacji.