Izabela Trojanowska zaśpiewała na kościelnym koncercie o orgazmie. W tle Jezus i papież

Trojanowska twierdziła, że gdyby znała "prawdziwe" znaczenie słów piosenki, to by jej nie nagrała. Tak się jednak nie stało i dzięki temu od ponad 40 lat porywa publikę do wspólnej zabawy, śpiewając "Wszystko czego dziś chcę". Nawet na religijnym koncercie, co spotkało się z szyderstwami internautów komentujących filmik i zdjęcia z imprezy.