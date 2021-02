Izabella Krzan jako prowadząca "Pytania na śniadanie". Jak wypadła?

Wtorkowa decyzja o odejściu Marzeny Rogalskiej zaskoczyła zarówno fanów dziennikarki, jak i jej dotychczasowych współpracowników. Zaledwie dzień wcześniej zakończyła nagrania do show "Zacznij od nowa" . Z kolei w programie na żywo zastąpiła ją jednorazowo Izabella Krzan. Wygląda jednak na to, że może zagościć w "Pytaniu na śniadanie" na dłużej.

Nowe ciąże w show-biznesie. Jest sporo gwiazd, które spodziewają się dziecka

Podczas debiutu w "Pytaniu na śniadanie" udało jej się uniknąć wpadek. Izabella Krzan jest znana ze swojego promiennego uśmiechu, którego nadmiar królował w porannym programie. W moim odczuciu było to naturalne zachowanie prezenterki, a nie nerwowy sposób na wybrnięcie z sytuacji.

Jedynie jej redakcyjny kolega Tomasz Kammel cały czas żartobliwie dogryzał, dopytując o wagę Izabelli Krzan oraz sposoby na odchudzanie. Co prawda, odcinek programu był zdominowany tematyką Środy Popielcowej i wielkopostnej diety, więc można uznać, że tym samym dziennikarz próbował nawiązać do głównego wątku. Jednak w praktyce Izabella Krzan musiała zapewniać widzów TVP, że chętnie jada słodycze.

Czy Krzamel ma szansę zastąpić na stałe Rogamela, czyli dotychczasową ulubioną parę prowadzących "Pytania na śniadanie"? Wiele na to wskazuje. Była miss cieszy się popularnością w mediach społecznościowych , dzięki czemu przyciąga do telewizji młodą widownię. Ale czy idzie za tym również sympatia widzów? Zdania są podzielone.

"Iza jest super i z Tomkiem stworzą super duet!", "Bardzo udany debiut. Brawo. Oby tak dalej", "Nie wystarczy mieć tylko długie nogi, założyć drogie ciuchy, ale trzeba mieć wiedzę, dykcję żeby móc prowadzić każdy program czego brakuje niestety pani Krzan", "Duet Rogamel był nie do zastąpienia, tylko dla nich oglądałam Pytanie na śniadanie", "Tęsknie za panią Marzenką, bo drugiej takiej nie ma i nie będzie. Była oryginalna we wszystkim. Ale pani Iza to piękna kobieta i bardzo sympatyczna. Przy wsparciu i doświadczeniu Tomka da sobie na pewno radę" - pisali widzowie na profilu "Pytania na śniadanie" na Facebooku.