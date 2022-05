Izabella Krzan na finale Miss Polonia. Odsłoniła jej największy atut

Izabella Krzan w 2016 r. zdobyła tytuł Miss Polonia, co otworzyło jej drogę do kariery w TVP. Była reporterką "Pytania na śniadanie", skąd trafiła do teleturnieju "Koło fortuny", aż wreszcie stała się jedną z prowadzących program śniadaniowy TVP2 i zaczęła prowadzić rozmaite imprezy organizowane przez Telewizję Polską.