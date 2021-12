Izabella Krzan niczym superbohaterka. Zaskoczyła sylwestrową stylizacją

Wyjątkowy wieczór w Telewizji Polskiej od lat odbywa się pod hasłem "Sylwester Marzeń", W tym roku gwiazdy wzięły sobie to motto do serca i na scenie pojawiły się w iście bajkowych kreacjach. Ida Nowakowska prezentowała się jak księżniczka, ale to Iza Krzan przyciągała spojrzenia.