Izabella Krzan w ponętnej pozie. Długo w niej nie wytrzymała

Krzan nie ma oporów przed tym, by przyjmować przed obiektywem ponętne i kuszące pozy czy pokazywać się w dopasowanych stylizacjach i skąpych strojach, podkreślających jej atuty. Wie też, że to pod takimi zdjęciami zbiera najwięcej komplementów. Trzeba jednak przyznać, że jednocześnie ma do siebie spory dystans i duże poczucie humoru.