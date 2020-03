Izabella Krzan wspomina błogie chwile i zachęca do pozostania w domach

Izabella Krzan, jak wielu kolegów z branży, wykorzystuje popularność i siłę mediów społecznościowych, by zachęcić fanów do przestrzegania środków ostrożności. Namawia do pozostania w domach w dość niecodzienny sposób.

Izabella Krzan zwróciła się z apelem do fanów (ONS.pl)