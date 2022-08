Izabella Krzan wybrała się do lasu. Fani zwrócili uwagę na jedną rzecz

Izabella Krzan to młoda osoba (w lutym skończyła 26 lat), ale ma na koncie już wiele znaczących sukcesów. Sześć lat temu wygrała wybory Miss Polonia, co szybko otworzyło jej drogę do kariery w telewizji. Została m.in. współprowadzącą takich rozrywkowych programów TVP jak "Koło Fortuny" i "Czar par". Jednak największy sukces przyszedł w 2021 r., gdy pojawiła się u boku Tomasza Kammela w "Pytaniu na śniadanie", zastępując Marzenę Rogalską.