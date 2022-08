Izabella Łukomska-Pyżalska wygina się na polu. Co za forma!

"Wakacje na Bali" a może "relaks po żniwach"? Internauci prześcigają się w pomysłach, komentując najnowsze zdjęcia Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej zrobione na jednym z mazurskich pól. Dawnej modelce wystarczyła bela siana, by pokazać swoje umiejętności i perfekcyjnie wyrzeźbione ciało, na którym można się uczyć anatomii. Sport to jedna z największych pasji Łukomskiej-Pyżalskiej, która w latach 2011-2018 była prezeską wspomnianego klubu piłkarskiego. Dziś jednak bliżej niż do piłki jest jej do akrobatyki, którą trenuje dla własnej przyjemności.