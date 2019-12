WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

Izabella Miko: Bardzo chcę zostać mamą! Izabella Miko jest jedną z niewielu polskich gwiazd, którym udało się odnieść medialny sukces za granicą. Na ulicach Los Angeles wszyscy... Rozwiń Ty wiesz że ja tak Tak No i potem … Rozwiń Transkrypcja: Ty wiesz że ja tak Tak No i potem ci Też jest ona czeka Cześć Iza bardzo miło mieć ciebie powitać w moim łóżku Wygoda Wygodny wywiad Tak to ja mogę wiesz cały dzień tak Za każdy mój W programie dostaje zawsze ode mnie mały upominek Tak bardzo długo się zastanawiałem co mogę tobie dać żeby Zaraz cieszyło Oko 2 dało się komuś satysfakcję I Wpadłem na dość niestandardowy pomysł ale muszę Cześć Iza jest kilka godzin przed naszym spotkaniem ale jak widzisz nie próżnuje wiem jak ważne dla ciebie walka o Dlatego specjalnie rano przyjechałem na łąkę żeby zasadzić to drzewko na część naszego spotkania Twoje drzewo w Warszawie Niezupełnie Musisz teraz odwiedzać I co Teraz masz taką pewno odpowiedzialną Oj dziękuję Mam nadzieję że Musisz mi dać lokacje gps-a wiesz gdzie to drzewko jest międzyodrze U ciebie w ogóle To za NaOH Echo Kiedy ty Ekologią 17 Już Na pewno Temu bo odkąd pamiętam to nie było w ogóle popularne nie było nie w ogóle I to tak nagle zaczął się tutaj w Polsce Film Odpowiedzialność Tak już dawno się zaczęła Bo w Stanach to bardzo jakby promują już tak No ja byłam bardzo świadoma tego Ale to jest jakby w Polsce Film Kochaj Zapamiętam na planie widziałam że było to Nikt jak wyrzucał to nikt nie nie nie robił nie segregować śmieci Taka była po prostu te butelki bo on nic o tym nie myślał że ani dlaczego nie Prowadź wody i Każdy na przykład przyjdzie ze swoją własną butel Nikt mimo tej świadomości nie widział że tak naprawdę można segregować I tym się za Tomita Porządnie Każdy każdego goniła nas ubranie Ekologia to jest takie proste to jest może codziennie można To Zaaplikować 1000000 zęby okej Muse Zakręcę wodę Ile ile potrzebuje kurde papieru Palcowa Czy naprawdę muszę Trzy torebeczki żeby coś zawinąć Czy mogę na przykład przynieść swoją torebkę po towar Tak więc Świadomy życie jest bardzo proste I to nie tylko się odbija I to jest Że to nie tylko się 2 Tylko to Odmiana naszym życiu świadome życie powoduje to że nagle wszystko nam się zacznie Taki niby Małe rzeczy ale z tych Mówiłaś o swoich doświadczeniach na Polskie Gofin A w Stanach jak to wygląda ludzie byli Kochaj i tańcz wyszło jakieś 10 lat temu niecałe W tamtych czasach już Amerykanie mieli większą świadomość Przetaki Global największe produkcję Tak tak na pewno była wiele większą się No i ten Trend jakby coraz bardziej już jest tak Też taki taki jak jest też na kasę Do produkcji Od To nie jest tak Bądźmy Eko zrobił coś tylko nakaz jest nie nie będziemy mieć małych butelek to każdy dostaje swoją butelkę dużą tak I tam jest zazwyczaj jest Nazwa I twoje imię i każdy z tą butelką chodzi Nie ma drukowania wszystko idziemy Za projekt Chcę konie Drukować Kto jest druk Wszystko się tak zmieniam właśnie żeby jak najmniej Chciałam jeszcze zapytać o twoją fundację ekomiko No właśnie to tak się zaczęło w skokach Tam Echo echo Dobra nad Sanem I właśnie przez to Nie chciałam pokazać Swobodne Dowcipny sposób Opowieść o ekologii najprostsze rzeczy które możemy robić żeby było na Lepiej czyściej łatwy Numer 1 rzecz jaką można zrobić dla planety to jest nie jeść mięsa Mieć mleko Jestem weganką już od co od 8 do 9 lat To jest numer jeden więcej niż samochód elektryczny To Nie da się I mleko i ser to tak samo oczywiście wegetarianizm jak najbardziej Pierwszy krok ale Badanie Apeluję Na co dzień Czy w Los Angeles W Polsce jesteś niezwykłe rzadko dlatego tym bardziej cieszę się Spotkanie Tęsknisz w ogóle Czasami za Polską będę tam za daleką wodą Oczywiście tęsknię za rok Na tym Bardzo ubolewam że nie jestem blisko nich i to tak To jest takie nie mogę sobie na przykład przyjechać do nich na kolację czy się po prostu umówić To jest taki najcięższe na pewno i bycie Samemu tam także bez rodziny Już to już jestem tam odprawie 24 lat Ukończyłam studia tęsknoty jestem Stępień I kochanie na odległość na p Ale na pewno tęsknię za Klimatem Scl za drzewami Za jedzeniem przepysznym też kulturą Szczególnie teraz jako Fajnie się w Warszawie zrobiło przypomnienie że jak kręciłam to W zeszłym roku to bardzo sobie Dzwoniła Super Super wegańskie restauracje pomysłowość I taki fajny klimat Ten naprawdę tego mi bardzo brakuje w Polsce Nie bez powodu bywało Czasy Też na planie filmu Futro z Misia który już wkrótce W kinach trudno było cię namówić na udział w produkcji Michała milowicza uzupełnienie Przeczytałam ten telefon i to znaczy bardziej chodziło o to właśnie jak jak z datami żeby to wszystko Żebym mogła połączyć to też akurat gram W Nowym Jorku Ale udało się a ja po pierwsze komedia polska Strasznie się tak Biedronka A granie w takim gronie No to było tyle zabawy Też też jakby dałam Dużo swobody i takiej Wolności żeby stworzyć ciekawą po No właśnie Szybciej podczas Komedia gdzieś tam na tle gangsterskim ale nie do końca taką taką co W której Jedna z postaci się bardzo zakochuje opisy No Trudno jest mi mówi to moje postacie bo dużo wtedy jakoś zdradza Ale gdzieś tam handlują Mam Ja mam taką taką kobietę która bardzo jest przyzwyczajona do Życia niby się wydaje taka trochę słodka idiotka ale nie do końca jest z mocą postacią To tak jak się czasami na mnie patrzył Taka blondynka słodka ale jak potrafię I tak mi się zdarzyło Kociaki aniołek słodka potem jak się okazuje że Coś we mnie musi być takie Takie trolle dostaje ale to była bardzo ciekawa rola strasznie No dużo zabawy Dużo dużo kolorowa I myśli Zapraszam wszystkich do kina Czy jest taka no takie kino właśnie lekkie Pazur Premiera 25 grudnia jeśli dobrze pamiętam będziesz w Polsce Naświetlacz jeszcze świąt w Polsce Bożego Narodzenia Przegapiłam 24 Jestem za granicą Także na pewno będę na Na pewno będę tutaj w okresie Jak windy idzie może pójdę do kina Działasz mi tylko jako aktorka gwiazda bywalczyni czerwonych dym Ale także zajmujesz się sama produkcją filmów masz Produkcji po Znaczy jako aktorka Tak 50 60 Jeżeli chodzi o producent KęKę No to wyprodukowała 2 filmy i Ciągle w Polsce nie mówi się o twoich Sukcesja Kto jest twoja w Chrome Nie lubisz się fal Nie nie lubię się chwalić już nie mam czegoś takiego że jakoś Właśnie możecie stać na pracę co mu że jakieś czuję się tak czy tak dowartościowana dowartościowana Na pewno gdzieś tam nie boli Jakby nie zna nie wie nie Sprawy Ale to mi szybko przechodzi Bo ja wiem czy tak czy tak że jakby prawda i to Wyjdzie Z czasem że ja nie będę musiała Opowiadać o tym o tym tamtym Czym się różni ten am Rekord Polski Zwłaszcza zapytam kontakt Poród humid Powiedz mi czy coś takiego Przyszedłby w Stanach Tak myślę że tak generalnie Troszeczkę więcej jest na pewno jeżeli chodzi o To ciekawe jest większy Aktorzy mają pławin plus jeżeli chodzi o O tak Takie niekonwencjonalne Sposoby Na pewno jeżeli chodzi o mi tutaj zupełnie zupełnie inna rozmowa Bardzo się z Bardzo bardzo bardzo ja mówię Mogę iść na spotkanie nie muszę się martwić bo zawsze było tak Przyszłam na spotkanie szczególnie jako producent Dieta mówi okej pierwsze pół godziny muszę się upewnić że on wie że ja ani nie chcę z nim spać Nic nie będę Okej O czymś takim mówi Oni tak zawsze tak mi nadzieję że może coś tam się wydarzy ja musiałam chciałam Żeby pan wiedział że Tutaj Chcę pieniądze na ten film Ale nic między nami nie jestem zainteresowana tylko jestem Jeżeli pan jest zainteresowany filmem Tutaj naszą To możemy skończyć spotkać Ja musiałam po prostu i oni zawsze w takim szoku bo nikt tak nie mówi wprost jestem bardzo I to tak czasami Niektórych odrzuca Ale często swoje ci plus na ciebie to co rzuca jeżdżę Ile kontraktów Tokio O dużo dużo aut jeżeli chodzi o pracę tyle bo nie spałam ojejku Mówię że wszystko 2 razy dłużej zejdzie dlatego że ja nie potrafię nawet swoje spiskować facet Jeżeli nie jestem 1/2 i nie potrafi nie potrafi nawet Ale może nie potrafię Aż wiesz mówię Nie no tam nawet go tak Black Okręgowa niepoprawni Tak wiesz takim czystym życiem Nikomu nie robię żadnej nadziei Nie potrafi To No szkoda bo bym mówię szybciej tam wiesz Ale patrząc codziennie w lustro I się uśmiecham I nie mam I I wiesz żyję czysto Ale dużo właśnie ten teraz się te wszystkie spotkanie zmieniły bo jest oczywiste Wszyscy się bardzo boją że go ktoś Jakaś kobieta osąd Więc Sttm linie są Takie Sączy To mi się podoba Miałaś na swojej drodze bardzo trudną sytuację życiową Kiedy twój partner był uzależniony nie wiem czy chcesz Mówi Skończyło się tak że no tragiczną śmiercią Jak się po czymś takim pozbiera To jest bardzo trudne i zresztą to już to nie był pierwszy chłopak z którym byłam Który Bóg zależnie Kto gdzieś tam jakiś był Schemat Ja też Musiałam to w sobie Zauważyć będziesz okej Dlaczego ja chcę ratować I to jest takie To jest takie trochę Tam trochę Matka Teresa wiesz o ja tutaj Ja ciebie uratuję I to jest aktor Chodź uratujecie Wtedy mi Poco Taki jest To się wydaje Tak jakby styczne że wiesz że ten Ale to jest gdzieś tam oparty na egorythmia Musiałam to wiesz sobie Marzyć Powiedzieć Ja twoja znajduje jak komuś pomogę jak to się czuję wartościowa Tak tak A to to nie powinno tak być taka sytuacja to taniej to jakby wyleczyła bo to był taki wiesz że taki to ten Oczywiście wiadomo potem się nauczyłam że to nie miałam Wspólnego że to by się wydarzyło czy tak czy tak i tak dalej odbierasz telefon i usłyszeć taką tragiczną informację że twój Ja Wiesz co Widziałam że coś jest nie tak Bo akurat wtedy byłam na Na jodze tak Gdzie Pod koniec tam wysyłamy zawsze I tam wysyłamy tą energię i tak czuję tak zawsze wysyłam jemu Bo chciałam mu pomóc i tak czy coś tak inaczej Wysyłam Zupełnie inaczej niż Tak coś innego było i tak nie Jakoś to inaczej czuję Instrument o tym nie myślałam i tego Skończyłaś lekcje w tym patrzę telefon gdzieś Telefony niedobra Widziałam potem Słuchaj w ogóle wiesz mam też Sytuacja że ja jestem jakby kontaktował Ruszam i zegar takie rzeczy robił aż taki wiesz śmiech Gdzie poczułam że OK Czy ten świat jednak Istnieje jasnym zdam sprawę że mój Zatrzymał się na godzinie jego śmierć 4 miesiące przed jego Ja mam zdjęcie z nim Gdzie jest zegar z tyłu Śmierć to jest godzina I nie zdam z tego sprawę dopóki 11 kwietnia prima aprilis wychodzę z domu Taxi Sprężyna zegar Wiedziałam że to nie jest moje myśli Patrz zegaris w środę miał Jezus to jest To jest godzina jego śmierci potem 3 dni po Sam się zegar on był w baterii już nie działa Się przesunął Słuchaj do tyłu Co to jest za godzinę Zęby tego mamie ona mówiła bo tam są dwie godziny jedna Taka wiesz co oznaczają że to jest jego śmierć Ady Kiedy ciało I to było Przez trzy miesiące Zegar rusza między tymi Ja mam wiesz video tego test Nissan I to było jego tak Zaraz uprawia takai Tak mi chciał dać znać że to nie Twoja wina Broń Boże to tak miało być ewidentnie No bo to się Wiesz to ta godzina była w Przepis na miastem Czy coś co Wielu by sparaliżowało tobie dał spokój i tak się odciąć od tej sytuacji Że wie że on tam sobie gdzieś tam sobie Może już z tym życiu Tutaj w tym ciele nie Czego dusza nie mogła się znieść nie wiem poradzić więc może był przed Ins To było takie wiesz Tak no wiadomo Okrutni Bolesnej to długo zajęło Wszystkich rzeczy się nauczę Sobie z tym poradzi Widziałam zawsze że dzieci będą Tak jak najbardziej bardzo jeszcze w tym roku to miałam znam sprawy z tego jak bardzo Chciałam Poszłam się Słuchaj bo chciałam Swoje Mówię No nie mam nic takiego Chciała mieć dziecko Dowiem się je na czym Polega Poszłam swoje zbadać swój poziom AMH Który to jest rezerwa jajnikowa kazałeś Że powiedzieli to Wiesz nie Ja myślałam że jeszcze A ty z Co nie jest tak Że coś To już zaraz Nie będzie Nie nie masz Dopiero się Miałam takiego pa Zbadał Wtedy kiedy się W tym roku Ostatnio w ogóle trzeba I musiałam przejść przez Zanurzenie Ponieważ W przypadku Taką przypadłość Każdy to był zero 04 Żeby za mną Potrzebny Więc się za Jak zwykle Koleżanek Jeszcze nie Za 2 lata Cisiec Im wcześniej się o tym Tym łatwiej pod I zamrozić możesz zrobić dwa trzy cykle i masz z głowy nie tyle ile ja Bo to są straszne koszt Inwazyjne ja musiałam zrobić 6 Dzień w brzuchu To jest Taki hardcore i też właśnie się dowiedziałam ja Chcę być Bo gdybym tak bardzo chciała to bym nie Przez 7 No teraz już mam ten etap się jak zakończył i mogę Dziecko Kiedy będę Gotowana Damiana Żeby Mat Chciałbym Swoje W ciąży Doświadczyć tego Dla Przeszła