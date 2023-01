Izabella Miko w bikini na jachcie. Tak spędziła urodziny

Izabella Miko to polska aktorka, która postanowiła zrobić karierę za oceanem. By podbić Hollywood zamieszkała w Kalifornii. To właśnie tam żyje i pracuje od lat. Choć nie zrobiła nigdy dużej kariery, co roku gra mniejsze role w licznych produkcjach. Może się pochwalić m.in. rolą w serialach "Stewardesa" czy "Zabójcze umysły". Zagrała też w filmach "Wygrane marzenia" czy "Step Up All In".