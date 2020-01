Zespół tak Przyszłam na spotkanie szczególnie jako producent Dieta Pierwsze pół godziny Pewnie że on wie że ja Z nim spać Nic nie będę Gdzie masz nie tylko jako aktorka gwiazda bywalczyni czerwony gdy Ale także zajmujesz się Redukcją film Ponad Znaczy jako aktorka Tak 560 chyba Jeżeli chodzi o producent KęKę No to wyprodukowała 2 filmy i Dla Ciągle w Mi się Otwórz Twoja skrom Nie Chwalić Nie nie rozumiesz jak pojedziesz nie mam czegoś takiego że jak Właśnie możecie za pracę w domu Czuję się tak czy tak dowartościować Teściowa Na pewno gdzieś tam nie boli Jakby nie zna nie wie nie zdaje sobie sprawy z Ale to mi szybko przechodzi Bo ja wiem czy tak czy tak Że jakby Wszystko wyjdzie Z czasem że ja nie będę musiała po po W czym Ten Rynek OTC Polska Zwłaszcza Zapytam Porhu mi Powiedz mi czy To taki wywiad w łóżku Stanach Myślę że tak generał Troszeczkę więcej jest na pewno jeżeli chodzi o To ciekawe jest większy Aktorzy ma chyba większy luz jeżeli chodzi o Tak o w ogóle tak i nie konwencja Sposoby Na pewno Jeżeli chodzi o mi tutaj zupełnie zupełnie inna rozmowa Bardzo się Bardzo bardzo bardzo ją mówi Mogę iść na spotkanie nie muszę się martwić bo zawsze było tak że szła na spotkanie szczególnie jako producenta Dieta Pierwsze pół godziny muszę się upewnić że on wie Ani nie chcę z nim spać Nic nie będę gdzie będę robił Wysokie OB i co O czymś takim mówi Oni tak zawsze tak mi nadzieję że może coś tam się wydarzy ja musiałam Żeby pan wiedział że Tutaj Chcę pieniądze na ten film Ale Między nami nie jestem zainteresowana tylko jestem Jeżeli pan jest zainteresowany filmem tylko na przykład tutaj na To możemy Ja musiałam po prostu i oni zawsze tak Bo nikt tak nie mówi wprost jestem bardzo I to tak czasami Niektórych odrzut Ale często Zajeżdża Ile kontraktów O dużo dużo jeżeli chodzi o pracę tyle bo nie spałam Nic wszystko dwa razy dłużej zejdzie dlatego że ja nie potrafię nawet Jeżeli nie jestem 1/2 i nie potrafi nie potrafi nawet Fire Nie po Aż wiesz mówię Nie no tam nawet go tak Okręgowy nie potrafi Tak wiesz takim czystym życie Nikomu nie robię żadnej nadziei Nie To No szkoda bo bym mówię szybciej tam wiesz Ale patrząc codziennie w lustro I nie mam I wiesz żyje Czysto Ale dużo właśnie ten teraz się Wszystkie spotkania zmieniły bo i tak oczywiste Wszyscy się bardzo boją że go ktoś Jakaś kobieta osąd Insta te linie są bardzo takie To mi się podoba