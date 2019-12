WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Wideo + 3 izabella mikoOskar Netkowskiw łóżku z oskarem 6 godzin temu Izabella Miko "W łóżku z Oskarem". Uporała się z traumą po śmierci partnera Izabella Miko przeżyła osobistą tragedię. Jej partner zmarł po przedawkowaniu narkotyków. Jak gwiazda uporała się z traumą? Koniecznie zobaczcie... Rozwiń Ruszał mi słuchaj Lampy no takie r … Rozwiń Transkrypcja: Ruszał mi słuchaj Lampy no takie rzeczy robię nie bo widziałam przez on Miałaś to swoje drodze bardzo trudną sytuację życiową Kiedy twój partner był Nie wiem czy chcesz Skończyło się tak że no tragiczną śmiercią Jak się po czymś takim pozbyć To jest bardzo trudne i już mam to już to nie był pierwszy Chłopak z którym byłam Który Bóg zależy Więc to gdzie Dół Schemat Ja też Musiałam to w sobie Zauważyć powiesz OK Dlaczego ja chcę ratować I to jest tak Trochę Taki syndrom trochę Matka Teresa wiesz o Tutaj ja ciebie uratuję I to jest aktor Uratujecie Wtedy Taki jest wiesz To się wydaje Tak jak skuteczne że wiesz że ten Ale to jest gdzieś tam oparty na Aegon ja musiałam to Sobie zauważyć Powiedzieć że ja swoje Ja znajduje Jak komuś pomogę To się czuję wartościowa jest tak tak A to to nie Ta sytuacja totalnie to jakby wyleczyła bo to było takie wiesz Że taki totalny szok cię Oczywiście wiadomo potem się nauczyłam że to nie miałam Tobie się wydaje Tak i tak dalej odbierasz telefon i nie chcesz taką tragiczną informację że Twój partner nie żyje Coś jest nie tak Bo akurat wtedy byłam Na Na jodze tak Gdzie potem Pod koniec tam wysyła Zawsze energię it I tam wysyłamy tą energię i tak czuję tak zawsze wysyłam je Bo chciałam UPO I tak czy coś Wysyłam energię tak zupełnie inaczej niż Tak coś innego było i tak nie Jakoś to inaczej czuję Instytut o tym nie myślałam i tego Skończyłaś lekcje a potem patrzę telefon wiesz 20 Telefony nie do Widziałam potem Słuchaj w ogóle wiesz mam też takie Sytuacja Że się ze mną jakby kontaktował Ruszam i zegar takie rzeczy robił aż taki wiesz śmieszne Gdzie poczułam że OK Ten świat jednak jest istnieje ja z tym znam sprawę że mój Zatrzymał się na godzinie i W 4 miesiące przed jego Ja mam zdjęcie z nim gdzie jest Z tyłu Śmierć to jest I nie zdam z tego sprawę dopóki pierwszego fajna kwietnia prima aprilis Wychodzę z domu tak chcesz Wiedziałam że to nie jest moje myśli Patrz zegaris świadomie Godziny Potem 3 dni Sam się zegar on był chyba też już nie Się przesunął Słuchaj dot Bo co to jest za godz Zęby ty jego mamie o nominałach Dwie godziny jedna Taka wiesz co oznacza Śmierć I to było Przez trzy miesiące zegar rusza między tym Ja mam wiesz video tego tęsknić I to było jego tak To sprawia taka jego Tak mi chciał dać znać że to nie była twoja wina Broń Boże to tak miało być Ewidentnie No bo to się Jeszcze ta godzina była w Wyznacz Jakiś tam czas Czyli coś co Wielu by sparaliżowało tobie dał spokój I wiedziałam że wie że on tam sobie gdzieś Sobie Z tym życiu Tutaj w tym ciele nie Jego dusza nie mogła Lśnienie Poradzić mismo Więcej To było taki wiesz taki nowy Okrutnik To długo zajęło