Najnowsze Popularne Wideo + 3 izabella mikoOskar Netkowskiw łóżku z oskarem 54 min. temu Izabella Miko "W łóżku z Oskarem": Wyglądam jak aniołek, ale potrafię być 'psycho' Izabella Miko jest jedną z niewielu polskich gwiazd, którym udało się odnieść medialny sukces za granicą. Na ulicach Los Angeles wszyscy... Rozwiń To tak jak się czasami na mnie Pat … Rozwiń Transkrypcja: To tak jak się czasami na mnie Patrz Oil buziaki aniołek słodka potem jak się okazuje Na co dzień można Wrosound W Polsce jesteś niezwykłe rzadko Dlatego tam Spotkanie Tęsknisz w ogóle Czasami za Polską będę tam za daleką wodą Tęsknię za Na tym Bardzo ubolewam że nie jestem blisko nie To tak To jest takie nie mogę sobie na przykład przyjechać do Na kolację Po prostu mówić To jest takie najcięższy na pewno i bycie Samemu Także bez rodziny Już to już jestem tam odprawie 24 lat Ukończyłam studia tęsknoty Jestem świetna wstępnie I kochanie na odległość na p Ale na pewno tęsknię za Mate Cel za drzewami Za jedzeniem przepysznym też Kulturą Szczególnie teraz jak Fajnie się w Warszawie zrobiło Jak kręcić W zeszłym roku to bardzo sobie Cenił Super Super wegańskie restauracje pomysł I taki fajny Ten naprawdę tego mi bardzo brakuje Nie bez powodu bywa Na planie film Futro z Misia tak to już wkrótce W kinach trudno było cię namówić na udział w produkcji Michała milowicza zupełnie Przeczytałam telefony to znaczy bardziej chodziło o to właśnie jak jak z datami żeby to wszystko Żebym mogła połączyć to też Gram w serialu W Nowym Jorku Ale udało się a ja po pierwsze komedia polska Tak Biedronka A Granie w takim gronie No to było tyle zabawy Też też jakby dałam miałam tak dużo swobody i takiej Wolności żeby Ciekawą postać No właśnie bo kogo to się Komedia gdzieś tam na tle gangsterskim ale nie do końca mam taką taką Jedna z postaci się bardzo zakochuje opisy No Trudno jest mi mówi to moje postacie bo dużo wtedy jakoś się zdradza Ale gdzieś tam handlują Mam Gram taką taką kobietę która Luksusowe Życzenia Wydaje taka trochę słodka idiotka Z mocną postacią To tak jak się czasami na mnie Patrz Ale jak potrafię I tak mi się zdarza Aniołek fotka potem jak się okazuje Coś we mnie mów Takiego że Powoduje że taki Ale to było bardzo ciekawego na strasznie No dużo zabawy Dużo dużo kolorowa postać i I myśli Zapraszam wszystkich do kina Czy jest taka no takie kino właśnie Spazm 25 grudnia jeśli dobrze pamiętam będziesz w Polsce wtedy na świecach przy okazji jeszcze W Polsce Bożego Narodzenia nie Przegapiłam 24 Także na pewno będę na św Na pewno będę tutaj w okresie Jak windy idzie