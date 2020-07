Izabella Scorupco komentuje wynik wyborów prezydenckich. "To nie jest kraj jaki znam"

"Zawsze byłam dumna z mojego polskiego pochodzenia. Polacy są niesamowicie lojalni, hojni i akceptujący - zwłaszcza dlatego, że wiemy z historii co oznacza bycie uciskanym. Ale to co teraz dzieje się w Polsce, to nie jest kraj jaki znam. Niedawna reelekcja Andrzeja Dudy (niewielką przewagą) świadczy o zamachu na prawa człowieka" - napisała aktorka na Instagramie.