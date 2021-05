Jacek Borkowski ciężko przeszedł COVID-19. "Nigdy nie czułem się tak źle jak wtedy"

- Gdy karetka wiozła mnie do szpitala, to do głowy przychodziły mi różne myśli. To cholerstwo, które nie wiadomo gdzie złapałem, miało u mnie ciężki przebieg. Musiałem leżeć pod tlenem. Nigdy nie czułem się tak źle jak wtedy. Ledwo oddychałem, ledwo mówiłem, nie miałem na nic siły - powiedział w rozmowie z "Twoim Imperium".